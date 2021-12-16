РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. На эстакаде на Большой Серпуховской улице Подольска произошло столкновение 3 автомобилей, движение затруднено, пострадавших нет, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

В четверг утром на эстакаде в правом ряду при движении в центр города произошло тройное ДТП. Машины стоят у ограждения, водители проезжают мимо них с трудом.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на 10:47 в этом месте затруднен выезд с улиц Правды и Раевского на Большую Серпуховскую

В ДТП возле поселка Львовский в Подольске пострадал мужчина>>.