РИАМО - 16 дек. Московскую усадьбу Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» обновили перед праздником. Теперь фасады теремов украшают граффити, которые изображают мерцающие узоры, еловые ветви и снежные равнины, сообщается на сайте мэра Москвы.

В рамках модернизации на территории усадьбы обновили инфраструктуру, отремонтировали терема и досуговые площадки, обустроили новые интерьеры и навигацию, открыли мультимедийные и экспозиционно-выставочные пространства, которые могут работать круглый год.

На территории установили новую ель. Ее украсили иллюминацией и яркими игрушками. Самой необычной из них стал поезд, который курсирует по тоннелям внутри самого дерева.

В этом году у гостей усадьбы появилась возможность увидеть процесс подготовки подарков. Посетителей приглашают в кладовую волшебных предметов и на фабрику, где создают, сортируют и отправляют подарки по всему миру. В оперативном штабе подготовки к Новому году расскажут, как удается управлять процессами доставки подарков.