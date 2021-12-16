РИАМО - 16 дек. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг единогласно поддержали кандидатуру Ксении Мишоновой на должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Кандидатуру Мишоновой выдвинул губернатор Московской области Андрей Воробьев. Она занимала должность детского омбудсмена Подмосковья в течение 5 лет.

«Для меня большая честь ваше доверие, доверие губернатора. Все 5 лет я ощущала вашу поддержку. И не было случая, чтобы никто не пришел на помощь. В Московской области очень серьезно обсуждаются вопросы детства. Но у нас еще есть дела», - сказала Мишонова на заседании думы.