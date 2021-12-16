РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. В микрорайоне Новое Измайлово в подмосковной Балашихе из-за неубранного снега на дорогах у жителей не получается пройти ни по тротуарам, ни по дорогам к магазинам, детским садам и другим объектам, а мамам с колясками трудно проехать из-за снежного месива, сообщается на интернет-портале «Добродел».

В ночь на 14 декабря Московский регион накрыл очередной мощный снегопад. В Подмосковье выпало до 5 см осадков. В связи с этим дорожные и коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Однако, по словам жителей Балашихи, многие микрорайоны округа так до сих пор и не расчищены.

Так, жители микрорайона Новое Измайлово написали на портал «Добродел» несколько жалоб о том, что в районе улицы Ситникова, 1, 2, 4, 8, а также на Горенском бульваре не убраны дороги от снега. Они отметили, что не почищены пешеходные дороги у детсада №50, парковочные пространства между домами и тротуары, по которым мамам трудно везти коляски. Не прочищены и спуски с дорог.

Ранее в соцсетях жители округа также отмечали, что из-за отсутствие уборки на дорогах микрорайона образовалось снежное месиво.

На портале «Добродел» отмечено, что сообщение направлено в работу исполнителю - администрации городского округа Балашиха. Срок решения проблемного вопроса - 21 декабря.

На момент публикации оперативный комментарий у сотрудников управления транспорта, дорог и связи администрации округа получить не удалось.

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