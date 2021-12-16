РИАМО - 16 дек. Москва завоевала награды в 2 номинациях международной премии World Travel Awards-2021, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Это самая престижная премия в мире туризма, и мы уже несколько лет подряд побеждаем в топовых номинациях», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».
В текущем году столицу признали лучшим направлением для изучения исторического наследия, а также для коротких поездок.
Кроме того, Москву и Санкт-Петербург с проектом «Два города — миллион впечатлений» наградили призами за продвижение внутреннего туризма.
Ранее в Москве прошла церемония награждения победителей в рамках проекта «Путеводная звезда — 2021». Их определили во всех 18 номинациях в проекте «Активный гражданин».
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