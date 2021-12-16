РИАМО - 16 дек. Самолет Airbus A350-900, направлявшийся в Мексику, зацепил крылом машину для противообледенительной обработки в аэропорту Шереметьево, после чего спецтехника перевернулась.

По данным Telegram-канала Baza, борт вылетал в Канкун. Самолет начал внезапное движение и задел крылом транспорт, который после этого перевернулся на бок.

Предварительно, в результате ЧП пострадал водитель сервисной техники. На место вызвали скорую помощь.

Подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

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