РИАМО - 16 дек. Московское областное УФАС России после рассмотрения сведений от ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» приняло решение включить ООО «Лаксон» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на поставку быстровозводимого сборно-разборного блочно-модульного сооружения на основе металлических блок-контейнеров. В связи с нарушением ООО условий исполнения контракта, учреждение расторгло его в одностороннем порядке.

На заседании комиссии областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Лаксон» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

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