РИАМО - 16 дек. Девочка упала в яму с кипятком по дороге в школу в Орехово-Зуеве, после инцидента возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В четверг утром 11-летняя девочка отправилась в школу и по дороге провалилась в яму с кипятком. Ребенок получил ожоги обеих ног и был доставлен в больницу.

По факту халатности должностных лиц, повлекшей травмирование несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Планируется допросить родителей девочки, а также провести судебно-медицинскую экспертизу.

Кроме того, следствию предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения подобных ситуаций.

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