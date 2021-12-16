РИАМО - 16 дек. Девочка упала в яму с кипятком по дороге в школу в Орехово-Зуеве, после инцидента возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.
В четверг утром 11-летняя девочка отправилась в школу и по дороге провалилась в яму с кипятком. Ребенок получил ожоги обеих ног и был доставлен в больницу.
По факту халатности должностных лиц, повлекшей травмирование несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Планируется допросить родителей девочки, а также провести судебно-медицинскую экспертизу.
Кроме того, следствию предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения подобных ситуаций.
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