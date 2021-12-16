РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Электричество временно отключат в ряде деревень Подольска в четверг в связи с вырубкой древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне, сообщает пресс-служба администрации округа.

ПАО «Россети Московский регион» отключит свет в деревнях Большое и Малое Брянцево, Ворыпаево, Макарово, Яковлево на 2 часа в период времени с 9:00 до 17:00.

В это время будут вырубать древесно-кустарниковую растительность в охранной зоне.