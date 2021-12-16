РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Огнеборцы спасли пятерых человек из пожара в квартире в микрорайоне Кузнечики Подольска, всего было эвакуировано 23 человека, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

На пульт Подольского пожарно-спасательного гарнизона 15 декабря в 18:55 поступило сообщение о пожаре в квартире дома 9 на ул. Генерала Стрельбицкого. К прибытию первых пожарных расчетов происходило горение в квартире и сильное задымление в подъезде.

Основные усилия пожарных были направлены на поиск и спасение людей. В ходе проведения разведки пожарными были эвакуированы 23 человека (из них 2 детей) по лестничному маршу, а 5 человек были спасены (из них 2 детей).

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 19:35 пожар был локализован, а в 20:38 – ликвидирован. В результате пожара обгорели мебель и личные вещи на площади 20 кв. м.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 5 основных отделений, 1 специальная техника, 25 человек личного состава.

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