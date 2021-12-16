РИАМО - 16 дек. Пользователи сервиса «Мои платежи» на портале mos.ru могут воспользоваться виджетами для быстрого поиска счетов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Использование виджетов дает возможность легко сохранять введенные для поиска данные в профилях пользователей, чтобы при последующих обращениях к сервису «Мои платежи» счета по добавленным данным отображались автоматически», — рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Владимир Новиков.

По его словам, в будущем планируется корректировать состав подобных виджетов, исходя из анализа актуальных потребностей пользователей сервиса.

Для упрощения поиска счетов добавили виджеты, которые облегчают поиски нужной информации. Например, по виджету «Счет по УНН» удобно найти счет, который не отражается в автоматическом поиске. Автомобилисты, чей автомобиль не указан на портале, могут вручную через виджет «Свидетельство ТС» найти неоплаченные штрафы.​

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