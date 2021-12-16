РИАМО - 16 дек. Рабочие приступили к сооружению внутренних конструкций на станции «Рижская» Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На сегодняшний день все горнопроходческие работы на «Рижской» завершены. Полностью раскрыты 20 проемов между центральным и боковыми залами. В станционных тоннелях идут бетонирование и армирование внутренних конструкций: жесткого основания и подплатформенных стен», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что также завершают устройство верхнего строения пути в перегонных тоннелях между станциями «Марьина Роща» и «Сокольники», идет монтаж инженерных систем.

По словам гендиректора АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, станцию строят на глубине более 60 м из-за ее расположения в плотной городской застройке и рядом с оживленными транспортными развязками. Однако здесь строители столкнулись с непростой геологической задачей – во время проходки горным способом водоприток достигал более 200 кубометров в час.

«Мы в очередной раз преодолели подземную стихию и для дальнейшего предотвращения ее поступления из грунтовых пород проводим гидроизоляционные работы. На данный момент выполнено 30% по 3 станционным тоннелям», – уточнил Жуков.

Станция «Рижская» будет образовывать пересадочный узел с одноименной станцией Калужско-Рижской линии и платформами МЦД. Ее планируют открыть в 2022 году вместе со станциями «Сокольники» и «Марьина Роща» в составе северо-восточного участка БКЛ.