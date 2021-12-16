РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. В Щелковский колледж требуются преподаватели по ряду дисциплин, сообщается на сайте администрации городского округа

В Щелковский колледж требуется учитель физики в головное структурное подразделение (г.о. Щелково, д. Долгое Ледово); учитель математики и информатики, учитель английского языка, преподаватель газовых дисциплин, преподаватель строительных дисциплин, преподаватель по дисциплине «повар-мясник» в СП №6 (ул. Сиреневая, 3).

График работы - 5/2. Заработная плата от 30 до 50 тыс. рублей. Резюме необходимо направить на почту: ok@schelcol.ru.

84% выпускников вузов Подмосковья в сфере образования трудоустроились по профессии>>