РИАМО - 16 дек. Ситуация с навалами строительного мусора, который вывозят в Пироговский лесопарк в Мытищах, будет оперативно решена, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«За несанкционированные навалы стройотходов в Пироговском лесопарке в Мытищах нарушители привлечены к ответственности. Но местные жители продолжают фиксировать подобные случаи. Об этом мне рассказала местная жительница Марина на личном приеме граждан, который регулярно проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева», — написал Филимонов в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, мусор в лес вывозят со строек. Таким образом, при благоустройстве территорий в городе загрязняется зона насаждений, а ведь фактически это земли Гослесфонда.

Зампред отметил, что после разговора с женщиной оперативно связался с главой городского округа Мытищи Виктором Азаровым и настоятельно рекомендовал устранить данную проблему.

«Договорились выехать на место в ближайшие дни вместе с Мариной, чтобы разобрать ситуацию», — заключил Филимонов.