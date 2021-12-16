РИАМО - 16 дек. В подмосковном Реутове провели эвакуацию людей из здания ДК «Мир» на улице Победы после анонимного письма об угрозе минирования, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Анонимное сообщение поступило на электронную почту ФСБ вечером 15 декабря. В связи с угрозой взрыва из ДК «Мир» эвакуировали 45 человек.

Здание дома культуры обследовали, подозрительных предметов и взрывчатых веществ обнаружено не было. Вызов оказался ложным.

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