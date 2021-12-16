РИАМО - 16 дек. С 17 по 19 декабря пройдет форум волонтеров культуры столице. Мероприятие состоится в режиме онлайн, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В программе мероприятия запланированы обучающие занятия, тренинги и открытые встречи, в том числе в рамках творческих лабораторий.

«Присоединиться к мероприятию приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует эта тема. На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений», — отметила заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что спикеры форума расскажут участникам о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны волонтерского сообщества.

Трансляция мероприятия будет проведена на странице ресурсного центра «Мосволонтер» в соцсети «ВКонтакте». Предварительная регистрация на онлайн-форум не нужна.

Программа «Волонтеры культуры Москвы» реализуется «Мосволонтером» с этого года. В ней уже поучаствовали свыше 5 тыс. человек. Добровольцы помогали в библиотеках, музеях и на концертах.

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