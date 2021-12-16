РИАМО - 16 дек. Два автомобиля столкнулись на трассе в подмосковном Щелкове, в аварии пострадали 4 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 07:45 на автодороге Осеево - Никифорово - Медвежьи Озера. Водитель легкового автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью».

В результате аварии пострадали оба водителя, а также двое несовершеннолетних детей, которые находились в Chevrolet. Пострадавшие госпитализированы.

На месте работают сотрудники ДПС, они устанавливают обстоятельства произошедшего.