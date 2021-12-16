РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 дек. Запуск подъемных механизмов для удобства маломобильных граждан на железнодорожной станции Балашиха, запланированный на 15 декабря, перенесли на конец текущего года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

«Уважаемые жители! Поступает большое количество обращений по поводу установки подъемных механизмов на станции Балашиха. Компания «РЖД» планировала их запуск на новом переходе 15 декабря 2021 года. По информации представителей РЖД, из-за срыва поставки комплектующих элементов срок завершения работ перенесен на конец декабря 2021 года», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что 14 декабря состоялась встреча администрации города с инициативной группой жителей ул. Зеленой, и информация о причинах и сроках переноса была доведена до членов инициативной группы.

«Администрация Балашихи совместно с компанией «РЖД» делает все возможное для того, чтобы подъемные механизмы были запущены в кратчайшие сроки. Для обеспечения доступности маломобильных групп населения продолжает работать бесплатный компенсационный автобусный маршрут. Приношу свои извинения за доставленные неудобства», - заключил Юров.