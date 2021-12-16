РИАМО - 16 дек. Школьные каникулы в Москве могут начаться на 3 дня раньше положенного срока — с 27 декабря, пишет газета «Ведомости».

Об этом изданию сообщили 2 источника. По их словам, официальные документы еще не поступили, но в учебных заведениях до учителей и родителей довели устную информацию.

Один из собеседников газеты отметил, что каникулы продлятся с 27 декабря до 9 января включительно. Это связано с коронавирусом. Каникулы увеличат, чтобы снизить заболеваемость инфекцией.

Кроме того, издание обнаружило на сайтах нескольких школ Москвы решение об уходе на ранние каникулы, принятое на основе письма столичного департамента образования и науки, датированного 13 декабря.

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