РИАМО - 16 дек. Полицейские в подмосковной Балашихе задержали 30-летнего мужчину и его 31-летнюю сожительницу, подозреваемых в сбыте более 1,5 тыс. доз наркотиков, включая метадон и кокаин, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленницы обнаружено и изъято 22 свертка с веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, содержимое свертков является наркотическим средством – кокаином, общим весом 11 граммов», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Она добавила, что в арендованной квартире задержанных оперативники также изъяли 1480 свертков с метадоном общим весом более 1,5 кг.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых поместили под стражу. Полиция устанавливает возможные места сбыта наркотиков.