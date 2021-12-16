РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Традиционный фестиваль «Сырная гонка» пройдет в подмосковном Красногорске с 23 по 30 декабря, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Благотворительный гастрономический фестиваль вновь возвращается в Красногорск. Жители и гости округа смогут приобрести различные виды сыров по ценам от производителей.

Новогоднюю ярмарку можно посетить с 23 по 30 декабря. 30 декабря состоится тематическая программа.

Адрес: Красногорский бульвар, у дома 28 (территория Павшинского моста). Время работы: с 10:00 до 21:00.

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