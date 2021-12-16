РИАМО - 16 дек. Оперативники ФСБ задержали директора межрайонной налоговой инспекции (ИФНС) №3, в ведении которой находятся центральные районы Москвы — Арбатский, Пресненский и Тверской. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В квартире женщины провели обыски, в результате которых было обнаружено большое количество ювелирных украшений.

После этого сотрудницу ИФНС доставили на допрос в управление Следственного комитета. Кроме того, вместе с женщиной в СК доставили ее мужа. В чем подозревают женщину, пока неизвестно.

По данным СМИ, речь идет о Марине Чайко.

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