РИАМО - 16 дек. На портале «Мой семейный центр» стал доступен сервис «Программы для родителей», в котором собраны актуальные и интересные программы для семей с детьми. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый сервис знакомит родителей с программами семейных центров, а также помогает выбрать наиболее интересное направление и записаться на него.

«Представленные программы позволят родителям не только осознать важность взаимоотношений в семье, но и разобраться в проблемных ситуациях со своими детьми, научиться понимать их, помогать и стать другом своему ребенку», — рассказала замглавы столичного департамента труда и соцзащиты населения Екатерина Бербер.

Сервис «Программа для родителей» включает в себя более 30 направлений, которые делятся на «Для пап», «Для мам» и «Для всех».

В каждом разделе можно узнать подробную информацию о занятиях, мастер-классах консультациях. Записаться на программу можно по телефону, связавшись со специалистом семейного центра или по отправить заявку в онлайн-формате.​

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