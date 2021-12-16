РИАМО - 16 дек. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве, которое начнется 20 декабря, передает ТАСС.

По словам специалиста, столицу ждут кардинальные изменения в погоде из-за циклона, который будет находиться к северо-востоку от города.

«Понижение температуры в ночь на понедельник (20 декабря - ред.) будет до минус 6-11 градусов. Примерно такая же температура и днем прогнозируется», — сказал метеоролог.

При этом 21 декабря будет еще холоднее. Ночью температура составит от минус 16 до минус 21 градуса, днем — минус 12-17 градусов. Синоптик отметил, что и 22 декабря горожанам не стоит ждать потепления.

Вильфанд предупредил, что такой температурный фон на 5-6 градусов ниже положенной климатической нормы.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>