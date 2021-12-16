РИАМО - 16 дек. В 2021 году из списка недвижимости Москвы исключено 221 объектов, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы в рамках гибкой налоговой политики выстроило систему, позволяющую оперативно реагировать на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев за счет внесения соответствующих изменений в перечень торгово-офисной недвижимости, тем самым обеспечивая справедливый уровень налоговой нагрузки», — отметил глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, эти объекты были исключены из-за уточнения сведений после формирования перечня, а также несоответствия критериям после внесения исправления ошибок в сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Собственникам исключенных объектов придется уплачивать налог на имущество в 2021 году от среднегодовой стоимости. Всего из списка было исключено объектов на общую площадь 638 тыс. «квадратов».

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