РИАМО - 16 дек. По результатам столичных торгов за 11 месяцев 2021 года город заключил свыше 1,5 тысяч договоров купли-продажи нежилой недвижимости. Это на 10% больше, чем за 2 предыдущих года вместе взятых. В 2019-2020 годы было подписано более 1,4 тыс. соглашений. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2021 году инвесторы проявляют рекордную активность на городских торгах по продаже нежилой недвижимости. С января по ноябрь включительно с победителями заключен 1561 договор купли-продажи объектов общей площадью свыше 100 тыс. кв. м. При этом в 2019 году было 522 таких соглашения, а в 2020 году – 898 договоров. Суммарно за 2 предыдущих года с инвесторами оформлены сделки на 1420 объектов городской собственности, что на 10% меньше, чем за 11 месяцев текущего года», – сообщил заместитель мэра.

Владимир Ефимов отметил, что больше всего городской недвижимости – 707 единиц – выкупили в этом году физические лица. Индивидуальные предприниматели приватизировали 596 объектов, а юридические лица – 258.

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