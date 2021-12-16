РИАМО - 16 дек. На торги в Московской области с 6 по 10 декабря был выставлен 71 объект, из них 57 земельных участков в аренду, 11 участков на продажу, 1 помещение на продажу, 1 помещение в аренду, 1 здание с земельным участком на продажу. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

В ЗАТО Молодежный в аренду предлагают нежилое помещение для размещения магазина площадью 162,9 кв. м. Оно находится на 1 этаже административного здания, имеет отдельный вход, расположено в доме 28. Предоставляется в аренду сроком на 5 лет. Начальная цена – 555 030 руб./год.

Под строительство загородного дома в городском округе Ступино можно приобрести в аренду земельный участок для личного подсобного хозяйства. Участок площадью 1,2 тыс. кв. м расположен в селе Хатунь, в 10 минутах езды от трассы М-4 «Дон». Его можно арендовать на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена – 46 100 руб./год.

Также в городском округе Щелково в аренду предлагают земельный участок под склады. Участок площадью 6 758 кв. м расположен в деревне Назимихе, в 25 км от МКАД. Предоставляется в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Предусматривает размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов. Начальная цена – 5 118 816 руб./год

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