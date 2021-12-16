РИАМО - 16 дек. Водитель погиб в ДТП с участием двух «Газелей» и фуры в районе 31-го км внешней стороны МКАД. Авария произошла накануне вечером, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Водитель одной «Газели» осуществлял буксировку другой. Водители остановились на МКАД, чтобы проверить сцепку буксировочного троса, в этот момент в стоящие грузовики врезалась фура.

Один водитель «Газели» погиб на месте, а второй был госпитализирован с тяжелыми травмами. В момент аварии они находились между своими автомобилями.

Водителям в ГИБДД настоятельно рекомендовали для остановки на МКАД съезжать на обочину или в парковочные карманы. Останавливаться на трассе крайне опасно.

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