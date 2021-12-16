РИАМО - 16 дек. На площадке «Цифровое деловое пространство» 20 декабря состоится форум «Инновации в транспорте». Он посвящен транспортной индустрии и городской аэромобильности, сообщатся на официальном сайте мэра Москвы.

Главной задачей форума является поддержка малого и среднего бизнеса столицы, а также развитие и внедрение инновационных решений в среду города.

В мероприятии примут участие руководители профессиональных ведомств правительства Москвы и ассоциаций ведущих компаний, занятых в транспортной сфере. Участники форума узнают, как проходит формирование цифровой транспортно-логистической среды в столице. Представители госструктур и крупных компаний также обсудят главные направления и потребности транспортной отрасли.

В рамках форума пройдет выставка инновационных решений, на которой будут представлены новейшие разработки российских компаний.

Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, современные технологии меняют мир и это можно наблюдать в сфере транспорта.

«Сейчас автомобили и поезда способны перемещаться без участия человека, искусственный интеллект собирает информацию о состоянии дорог, а управлением дорожного движения занимаются умные алгоритмы, которые в онлайн-режиме могут перенаправить потоки, чтобы сократить время движения и дорожные заторы», — сказал Фурсин.

По его словам, поиск и внедрение самых полезных для горожан инновационных решений является важной частью работы по улучшению транспортного комплекса.

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