РИАМО - 16 дек. На площадке «Цифровое деловое пространство» 20 декабря состоится форум «Инновации в транспорте». Он посвящен транспортной индустрии и городской аэромобильности, сообщатся на официальном сайте мэра Москвы.
Главной задачей форума является поддержка малого и среднего бизнеса столицы, а также развитие и внедрение инновационных решений в среду города.
В мероприятии примут участие руководители профессиональных ведомств правительства Москвы и ассоциаций ведущих компаний, занятых в транспортной сфере. Участники форума узнают, как проходит формирование цифровой транспортно-логистической среды в столице. Представители госструктур и крупных компаний также обсудят главные направления и потребности транспортной отрасли.
В рамках форума пройдет выставка инновационных решений, на которой будут представлены новейшие разработки российских компаний.
Как отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин, современные технологии меняют мир и это можно наблюдать в сфере транспорта.
По его словам, поиск и внедрение самых полезных для горожан инновационных решений является важной частью работы по улучшению транспортного комплекса.
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