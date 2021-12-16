РИАМО - 16 дек. Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Чикаго Блэкхокс» забил свой 274-й гол в большинстве и сравнялся по данному показателю с рекордсменом НХЛ Дэйвом Андрейчуком. Об этом пишет Газета.ru.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 29 игр, в которых набрал 44 (21+24) очка.

На текущий момент Овечкин занимает 4-е место в списке лучших снайперов НХЛ: форвард забросил 751 шайбу за спортивную карьеру.

Овечкин является самым результативным российским игроком в истории НХЛ, на его счету десятки рекордов и достижений. Примечательно, что больше трети своих голов он забил в большинстве, зачастую делая это из любимого левого круга вбрасывания.

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