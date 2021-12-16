РИАМО - 16 дек. С 6 по 10 декабря в Московской области провели 40 аукционов по земельно-имущественным торгам, из них 82% составили торги по участкам для строительства жилых домов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике региона.

Всего в торгах участвовали 128 человек. В среднем на 1 лот претендовало более 3 участников.

С начала года на участие в торгах для строительства жилых домов было подано 5615 заявок, что больше по сравнению с прошлым годом на 43%.

Так, в аукционе по аренде земельного участка под ИЖС площадью 1 тыс. кв. м в Наро-Фоминске приняло участие 8 претендентов. В ходе торгов итоговая цена продажи превысила начальную в 34 раза. Стартовая цена составляла 590 985 руб./год.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.

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