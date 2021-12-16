РИАМО - 16 дек. Загруженность столичных дорог вечером в четверг может достигнуть 8-9 баллов, утром плотность движения в городе оценивается в 4 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Движение в центр на текущий момент затруднено на Волгоградском проспекте, Каширском шоссе и Рязанском проспекте.

Нет проблем с трафиком на проспекте Маршала Жукова, Рублевском шоссе и Ленинградском шоссе.

На некоторых участках возникновение пробок связано с проведением дорожных работ. В частности, идет ремонт на некоторых участках МКАД, Третьего транспортного кольца и Волоколамского шоссе.

Период предновогодних пробок начинается в Москве>>