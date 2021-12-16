РИАМО - 16 дек. Жители столицы смогут проверить свои знания по истории и архитектуре города. Для этого они могут пройти онлайн-диктант с 22 по 26 декабря, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Проверить свои знания можно на портале «Узнай Москву». Диктант пройдет в столице уже в 4-й раз. Участники мероприятия после прохождения испытания получат именные электронные сертификаты, а победителей ждут призы от партнеров проекта.

«За все время проведения в Москве краеведческого диктанта его участниками стали больше 6 тыс. человек. Это возможность проверить и одновременно расширить свои знания о культурно-историческом наследии города. Организаторы подготовили 20 вопросов», – сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Озвучивать вопросы, как и прежде, будут популярные актеры, режиссеры, теле- и радиоведущие, политические и общественные деятели, экскурсоводы и блогеры.

В этом году это будут Михаил Зеленский, Мария Киселева, Михаил Швыдкой, Илья Авербух, Евгений Богатырев, Александр Школьник и многие другие.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, диктант нужен для того, чтобы заинтересовать участников и привлечь их к более глубокому изучению истории, архитектуры и топонимики столицы.

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