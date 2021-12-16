РИАМО - 16 дек. Самолет Airbus-320, выполнявший рейс из Москвы в Волгоград, проверили в аэропорту Шереметьево из-за информации о заложенной бомбе. Подозрительных предметов и взрывоопасных веществ на борту обнаружено не было, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Анонимное письмо о минировании самолета пришло на электронную почту линейного отдела полиции Волгограда вечером 15 декабря.

Службы безопасности аэропорта Шереметьево провели дополнительное обследование самолета, багажа, а также экипажа и пассажиров. На месте работали кинологи. Информация о минировании воздушного судна не подтвердилась.

Аэропорт Шереметьево работал в штатном режиме, эвакуация пассажиров не проводилась. Рейс вылетел в Волгоград по расписанию.

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