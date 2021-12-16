РИАМО - 16 дек. Во время проведения столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» работают 20 площадок, на которых дети и взрослые могут отправить письмо Деду Морозу, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Новогодняя почта Деда Мороза» работает с понедельника по пятницу с 15:00 до 19:00, а в субботу и воскресенье - с 12:00 до 19:00. В праздничные дни почта будет работать по расписанию выходных дней.

В сказочных шале на 2 площадках в центре и на 18 в округах во время проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» проходят анимационные мероприятия для малышей. Там можно будет научиться делать открытку. Еще в шале расскажут, как оформить письмо для главного зимнего волшебника.

Написание письма и его оформление займут не больше 15 минут. По желанию открытку можно забрать с собой или оставить на площадке.

Сказочные шале «Новогодней почты Деда Мороза» расположены по следующим адресам: площадь Революции; Тверская площадь; ул. Перерва, вл. 52; Коптевский бульвар, вл. 18; сквер по ул. Хачатуряна; ул. Городецкая, вл. 1; ул. Святоозерская, вл. 1; ул. Вешняковская, вл. 16; сквер у Гольяновского пруда.

А также на ул. Ключевой, вл. 22; площади Славы; ул. Теплый стан, вл. 1Б; ул. Адмирала Руднева, вл. 8; пересечении ул. Соколово-Мещерской и Юровской, ул. Перерва, вл. 52; ул. Матвеевской, вл. 2; ул. Митинской, вл. 31; бульваре Дмитрия Донского, вл. 11; ул. Профсоюзной, вл. 41; в г. Зеленограде, 16 мкрн, бульварная зона.

На всех мероприятиях фестиваля будут строго соблюдать правила санитарной безопасности.