РИАМО - 16 дек. Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов разработал и направил в правительство законопроект, в котором предлагается ввести в России предновогодние выплаты пенсионерам на постоянной основе. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект называется «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате». Его автором выступил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, по итогам текущего года инфляция в РФ может составить 9%, это весьма негативно отразится на доходах пожилого населения.

Согласно данным Росстата, реальные пенсии россиян сокращаются уже много месяцев подряд, а в преддверии Нового года у всех граждан возникают достаточно большие траты. Кроме того, пенсионеры в РФ на сегодня относятся к социально уязвимой категории граждан.

«Праздничные» деньги планируется выплачивать всем категориям пенсионеров, как работающим, так и тем, кто получает пенсию по старости, включая военных пенсионеров. При этом выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии.

Выплаты могут провести за счет федерального бюджета, в 2022 году на эти цели может понадобиться 786,2 млрд рублей.

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