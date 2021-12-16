РИАМО - 16 дек. С 6 по 10 декабря комитет по конкурентной политике Московской области разместил 6 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, были опубликованы 3 закупки на оказание услуг в 2022 году по охране зданий, земельных участков муниципальных образовательных учреждений Одинцовского городского округа.

Опубликована закупка на содержание внутриквартальных дорог, парковочных карманов, автоплощадок, площадей и тротуаров, расположенных на территории городского округа Солнечногорск в 2022 году.

Также размещена закупка на выполнение работ по содержанию линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Московской области (ГБУ МО «Мосавтодор»).

Была еще опубликована закупка на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, разработку рабочей документации, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставку оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта «Строительство офиса врача общей практики в п. Новая Ольховка Наро-Фоминского г.о.» (ГКУ МО «ДЗКС»).

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