РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Сгоревший в поселке Светлые горы в подмосковном Красногорске в 2020 году дом снесут до конца нынешнего года по просьбе жителей, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Дмитрий Волков.

Волков совместно с профильными замами, депутатом Мособлдумы Сергеем Маликовым, зампредседателя Совета депутатов Виталием Левченко провел встречу с жителями Отрадненской территории.

Одним из вопросов встречи стало расселение жителей дома в поселке Светлые горы, в котором в 2020 году произошел пожар.

Замглавы администрации округа Михаил Шувалов доложил, что в одноэтажном доме барачного типа жили 5 семей. В настоящее время часть из них живут у родственников, а часть в маневренном жилом фонде.

По словам Шувалова, расселение дома завершат до 1 апреля 2022 года.

Жительница поселка попросила также снести сгоревшее здание, которое портит вид поселка и притягивает молодежные компании.

Более 80 раз пожарные и спасатели Красногорска выезжали на происшествия за неделю>>