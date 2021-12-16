РИАМО - 16 дек. В четверг в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, дневная температура воздуха составит до плюс 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, погода в Москве и Подмосковье будет облачная, днем прогнозируется 0 - плюс 2 градуса. На улицах возможна гололедица. Скорость порывов ветра может достигать 15 м/с.

Ранее на сайте Gismeteo сообщалось, что с началом новой недели в столице ожидаются сильные морозы до минус 31 градуса.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>