РИАМО - 15 дек. Ивантеевский дендропарк, где растут удивительные деревья со всего мира, покрылся снегом. Руководство Ивантеевского лесопитомника приняло решение открыть двери для свободных прогулок по дендропарку в выходной день, чтобы все желающие могли прийти туда на прогулку. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, Ивантеевский дендропарк необычное место – это хорошо спланированный «дикий лес», который создал знаменитый А.С. Яблоков. Ученый поделил его на кварталы, где высадил деревья более 120 видов флоры из Северной Америки, Европы, Сибири, Дальнего Востока, Японии и других стран.

«Наша задача – сохранить коллекцию, собранную более 80 лет назад, чтобы ее мог увидеть каждый житель и гость Ивантеевки. В зимнее время не так видно разнообразие видов, однако красоту природы сможет оценить каждый посетитель. Ивантеевский дендропарк - это не только научное наследие отечественных селекционеров, но и гордость жителей Ивантеевки, и через экскурсии, акции и субботники мы хотим рассказать об этом удивительном месте и общими усилиями сохранить его для следующих поколений», - подчеркнул Андрей Разин.

«Начиная с этой субботы, 18 декабря, и каждую следующую желающие погулять по зимнему сказочному дендропарку могут прийти с 9:00 до 15:00 и насладиться природой и свежим воздухом. Для этого расчищены главные аллеи и тропы парка. К посетителям будет только одна просьба - помнить об уникальности дендропарка, который уже много лет радует жителей Ивантеевки и гостей округа своими живыми экспонатами. Это значит не ломать деревья, не мусорить, не углубляться в чащу, поскольку под снегом растут новые деревья, которые очень легко повредить, - рассказала Наталья Адигамова.

Однако, можно не просто прийти на прогулку, но и захватить с собой кормушку и корм, чтобы поддержать зимующих птиц города. Сотрудники в течение недели будут подсыпать зернышек пернатым друзьям, а в следующий выходной дендропарк опять будет рад видеть посетителей.