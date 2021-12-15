РИАМО - 15 дек. В столице сегодня Мосгордума приняла закон «О молодежной политике в городе Москве». В частности, он закрепил понятие «добровольчество», сообщает пресс-служба городского парламента.
Данный документ подробно описывает всю политику поддержки относительно молодых людей, проживающих в мегаполисе.
Он подчеркнул, что новым законом как одно из важных направлений молодежной политики в городе закреплено понятие «добровольчество». Шапошников отметил, что Москва является бесспорным лидером в развитии волонтерского движения.
«Период пандемии оказался важным индикатором гражданской активности нашей молодежи, добровольными помощниками стали тысячи молодых москвичей. Важно поддержать этот порыв неравнодушия, это желание быть полезными обществу, городу и стране», - добавил он.
По его словам, принятый в столице закон предусматривает комплексную систему соцзащиты молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений.
Поддержка молодым людям будет оказываться по различным направлениям: наука и образование, профессиональная ориентация, труд и занятость, предпринимательская деятельность, здравоохранение, физическая культура и спорт, а также многое другое.
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