РИАМО - 15 дек. В столице сегодня Мосгордума приняла закон «О молодежной политике в городе Москве». В частности, он закрепил понятие «добровольчество», сообщает пресс-служба городского парламента.

Данный документ подробно описывает всю политику поддержки относительно молодых людей, проживающих в мегаполисе.

«На уровне столицы мы формируем современную законодательную базу, которая соответствует обновленной редакции Конституции РФ, где впервые было закреплено понятие «молодежная политика». Обновление столичного законодательства обеспечит условия для полноценной самореализации молодых людей в социально-экономической и общественно-политической жизни Москвы», - отметил спикер Мосгодумы Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что новым законом как одно из важных направлений молодежной политики в городе закреплено понятие «добровольчество». Шапошников отметил, что Москва является бесспорным лидером в развитии волонтерского движения.

«Период пандемии оказался важным индикатором гражданской активности нашей молодежи, добровольными помощниками стали тысячи молодых москвичей. Важно поддержать этот порыв неравнодушия, это желание быть полезными обществу, городу и стране», - добавил он.

По его словам, принятый в столице закон предусматривает комплексную систему соцзащиты молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений.

Поддержка молодым людям будет оказываться по различным направлениям: наука и образование, профессиональная ориентация, труд и занятость, предпринимательская деятельность, здравоохранение, физическая культура и спорт, а также многое другое.