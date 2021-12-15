РИАМО - 15 дек. Российская инстаблогер и певица Ольга Бузова призналась, что ее реабилитация после травмы кисти может продлиться около 6 месяцев, сообщает Газета.ru.

В ноябре она рассказала, что была вынуждена лечь в медучреждение из-за травмы руки. Певица повредила руку на съемках одного из шоу.

«К сожалению, пока восстановление руки идет очень плохо. Но мне сразу говорили, что на это уйдет около полугода», — сказала Бузова.

Она отметила, что делает все процедуры, которые прописал доктор. В из числе зарядка и развитие мелкой моторики по спецпрограмме.