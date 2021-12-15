РИАМО - 15 дек. Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Педагоги из Подмосковья стали победителями и лауреатами конкурса, сообщает пресс-служба областного главка ГИБДД.

На конкурсе были определены лучшие работы в сфере пропаганды безопасности дорожного движения. Всего поступило свыше 600 заявок из 66 российских регионов.

В финал вышли по 11 авторов лучших работ в номинациях «Лучший руководитель отряда ЮИД» и «Лучший методист по безопасности дорожного движения» и 15 авторов лучших работ в номинации «Классный наставник безопасности дорожного движения».

Анастасия Денисова из Коломны и Александр Курочкин из Раменского округа стали финалистами в номинации «Лучший методист по безопасности дорожного движения». Еще педагоги Ольга Гуськова (Коломна) и Евгения Лапшова (Лыткарино) оказались в финале в номинации «Классный наставник безопасности дорожного движения». Участники конкурса из Подмосковья прошли дополнительные конкурсные испытания: провели онлайн-занятие с детьми, разобрали сложную дорожную ситуацию и спроектировали раздел программы развития образовательной организации.

По итогам всех соревновательных этапов Александр Курочкин одержал победу в номинации «Классный наставник по безопасности дорожного движения», Денисова Анастасия стала лауреатом II степени в этой же номинации, а Гуськова Оксана – лауреатом III степени в номинации «Классный наставник безопасности дорожного движения».