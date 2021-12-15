РИАМО - 15 дек. 22-летний блогер Михаил Литвин проехался по подмосковному торговому центру после закрытия за рулем спорткара BMW M4 без номеров. Он арендовал помещение для этих целей, сообщает «Вечерняя Москва».

Видео своего заезда Литвин выложил в Сеть.

В одном из роликов блогер едет по залам торгового комплекса, резко газует и сбивает новогоднюю елку. Затем он подъезжает на спорткаре к «охраннику» и просит его подсказать, где можно найти итальянский ресторан.

Позднее блогер удалил видео ролики с ночными заездами по торговому центру.

Пресс-секретарь торгового комплекса Юлия Парадо подчеркнула, что снятое видео является постановкой. По ее словам, представители блогера запросили возможность аренды помещения для съемок ночью.

«У нас есть стандартная практика сдачи площадок в аренду для съемок клипов, кино, рекламы и так далее. Они, как правило, происходят ночью, во время закрытия, с соблюдением всех норм безопасности», — сказала Парадо.

Она добавила, что посетителей в это время в ТЦ не было.

Кроме того, пресс-секретарь уточнила, что конечный контент видео сильно отличается от сценария, который присылала команда блогера.