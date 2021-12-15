РИАМО - 15 дек. В городском округе Солнечногорск инспекторы государственного пожарного надзора провели муниципальные занятия в онлайн-режиме на тему соблюдения требований пожарной безопасности зимой и в новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Для школьников 5-7 классов и воспитанников детских садов мероприятие провели с помощью платформы Zоom. Муниципальное родительское собрание прошло в режиме YouTube-трансляции.

Замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск напомнил школьникам о правилах пожарной безопасности, а еще рассказал, как себя вести в случае пожара.

«Новогодние праздники – это пора массовых утренников, праздничных салютов, зимних каникул. И только строгое соблюдение требований пожарной безопасности поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с пожарами, травм», – отмечают сотрудники МЧС.

Особое внимание в ходе встречи уделили использованию пиротехнической продукции. Учащимся объяснили опасность игр с петардами, хлопушками и бенгальскими огнями.

При беседе с родителями сотрудник МЧС напомнил, что неправильное использование петард и салютов может привести к несчастным случаям и пожарам.

Следует помнить, что при покупке пиротехнических изделий необходимо потребовать у продавца сертификат соответствия данного вида продукции и ознакомиться с правилами ее использования. Родителям рекомендовали проявить максимальную осторожность во время праздников.