РИАМО - 15 дек. В ходе проверки соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в сфере обращения с отходами животноводства выявили нарушения в АО «Колхоз Уваровский» в Можайском округе, сведения предоставила местная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На фермах колхоза содержат и разводят крупный рогатый скот, а также производят коровье молоко.

В частности, на территории одной из молочно-товарных ферм нет помещения для хранения биологических отходов, оборудованного запирающимися устройствами, а также не определен транспорт для перевозки отходов.

Также при проверке специалисты не выявили следов проведения дезинфекции на емкости для сбора и перемещения биологических отходов. А на прилегающей к ферме территории рядом с крематором обнаружен сброс трупов крупного рогатого скота, копыт, частей шкур и т.д.

В декабре управление привлекло ООО к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 250 тыс. рублей. Также ветеринарный врач колхоза был привлечен в ответственности в виде предупреждения.