РИАМО - 15 дек. Еще 22,5 тыс. видеокамер в системе наблюдения «Безопасный регион» появилось на территории Подмосковья в текущем году, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

За 11 месяцев областная система видеонаблюдения увеличилась на 38% и сейчас включает в себя свыше 81 тыс. видеокамер. К системе «Безопасный регион» подключено свыше 17 тыс. камер, установленных на подъездах многоквартирных домов и 2,3 тыс. камер с возможностью распознавания номеров транспорта на въездах и выездах городов.

Видеонаблюдение установлено на социальных и коммерческих объектах, объектах транспортной инфраструктуры, а также в местах массового скопления людей, парках, крупных дорожных развязках и т.д. При помощи видеокамер за 11 месяцев в области раскрыли свыше 2,1 тыс. различных преступлений.

«В случае, если гражданин стал потерпевшим либо свидетелем какого-то преступления или правонарушения, по телефону 8 (498) 602-00-01 он может уточнить наличие видеокамер системы «Безопасный регион» на месте происшествия», – напомнил зампред правительства Подмосковья - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

При необходимости можно продлить срок их хранения, а затем обратиться в полицию для приобщения видеозаписей к материалам дела, добавил он.

Места установки камер определяются межведомственными рабочими группами в каждом городском округе региона с учетом анализа ситуации и рекомендаций правоохранительных органов.