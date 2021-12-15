РИАМО - 15 дек. Президента холдинга «СДС» и основного собственника шахты «Листвяжная» в Кемерове, где произошел взрыв метана, Михаила Федяева поместили в СИЗО до 14 февраля. Об этом сообщает kp.ru.

Бизнесмен проходит обвиняемым по делу об аварии на шахте, где погиб 51 человек, еще 92 человека пострадали. Среди погибших — 5 спасателей.

Сам Федяев себя виновным не считает, так как не может понять, как лично он мог повлиять на произошедшее ЧП в шахте. Защита просила поместит его под домашний арест, но суд отказался это сделать.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявлял, что необходимо установить роль владельцев «Листвяжной» в произошедшей трагедии.