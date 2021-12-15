РИАМО - 15 дек. Жители страны отметили, что самыми их бесполезными покупками в уходящем году были одежда и обувь, сообщает Газета.ru.

Опрос на данную тему провела компания SuperJob.

7% респондентов, повинуясь минутному импульсу, совершили ненужные покупки панам, кроссовок и комбинезонов. Покупку блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов назвали бесполезной 4% опрошенных.

По 2% жителей страны считают ненужными купленную косметику и парфюмерию, автомобиль или новый телефон.

Кроме того, 1% россиян назвали бесполезным покупку абонемента в спортзал, траты на спортгаджеты, газеты, наушники и ТВ. Также 44% респондентов утверждают, что бесполезных покупок в текущем году они не делали.