РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 дек. Работы по дератизации провели в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска по просьбе жителей, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

По поручению временно исполняющего полномочия главы Красногорска Дмитрия Волкова сотрудники МБУ «Красногорская городская служба» выехали в микрорайон в среду. Жители домов на Красногорском бульваре неоднократно обращались в соцсетях с просьбой провести дератизацию у мусорных накопителей.

«Горожане обращают внимание на то, что крысы повреждают электропроводку в автомобилях и являются разносчиками инфекций. Для осуществления профилактической дератизации у жилых домов, а конкретно это 92 контейнерных площадки, проводятся мероприятия по устранению потенциальных крысиных ходов. Непосредственно в норы засыпается сертифицированный препарат», - сказал завотделением «Павшинская пойма» Красногорской городской службы Алексей Федоров.

По словам Федорова, регулярная дератизация в общественных местах и многоквартирных жилых домах нужна в качестве профилактики, поэтому она проводится раз в месяц.